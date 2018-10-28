В Китае неудачно завершился первый запуск коммерческой ракеты-носителя [ Редактировать ]
В Китае первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1 завершился неудачей. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.
Как сообщается, ракета должна была доставить на орбиту спутник "Вейлай" для нужд Центрального телевидения Китая.
Отмечается, что отсоединение первого и второго ступеней прошло в штатном режиме, однако во время отсоединения третьего произошла авария, в результате которой ракета не смогла выйти на орбиту.
Ракета ZQ-1 была создана частной компанией LandSpace Technology Corporation и является первой китайской коммерческой ракетой-носителем. Ракета предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту, до 500 км, небольших спутников. Один запуск ZQ-1 стоит 14 млн долларов.
Напомним, что США успешно испытали новую ракету-перехватчик.
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