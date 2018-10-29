Премьер Израиля призвал мир бороться с антисемитизмом после стрельбы в синагоге [ Редактировать ]
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытии заседания правительства призвал мировое сообщество вместе бороться с антисемитизмом после стрельбы в Питтсбурге (США). Об этом сообщает израильский "9 канал".
Сообщается, что заседание правительства Израиля началось с минуты молчания в память о жертвах расстрела в синагоге в Питтсбурге.
"Я призываю весь мир объединиться в повсеместной борьбе с антисемитизмом. Сегодня, к сожалению, мы говорим о США, где накануне произошло самое крупное антисемитское преступление в истории страны, но также, конечно, и о Западной Европе, где сегодня идет тяжелая борьба против проявлений новых типов антисемитизма", - отметил Нетаньяху.
Он также добавил, что мировое сообщество должно объединиться для борьбы с радикальным исламизмом.
"Это начинается с евреев, но никогда не заканчивается на евреях", - подчеркнул израильский премьер.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в Питтсбурге.
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