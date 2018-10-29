Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер распорядился усилить охрану синагог из-за стрельбы в американском Питтсбурге. Об этом Кастанер написал в Twitter.

По словам Кастанера, по всей стране с воскресенья усилили меры безопасности в районе синагог. Дополнительные силы полиции выделены также для охраны мероприятий.

В то же время Кастанер подчеркнул, что "антисемитизм убивает, и он не имеет границ".

"Всем, как в нашей стране, так и в Питтсбурге, следует вместе выступить против этой волны ненависти", - заявил он и выразил соболезнования и поддержку американскому народу.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предложил усилить меры безопасности в американских храмах после стрельбы в Питтсбурге.