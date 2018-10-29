Біля берегів Індонезії упав у море пасажирський літак [ Редактировать ]
Пасажирський літак упав у море біля берегів Індонезії. На борту Боїнга-737 було 188 людей. Поки що невідомо, чи хтось із них вижив.
Літак утратив зв'язок із землею за 13 хвилин після вильоту з аеропорту Джакарти. Він прямував до індонезійського міста Панкалпінанг. Внутрішній політ мав тривати трохи довше години.
Керівник агенції з надзвичайних ситуацій опублікував фото перших знайдених уламків та особистих речей пасажирів. Пошукова операція триває.
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