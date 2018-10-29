В России львица напала на ребенка в цирке (видео) [ Редактировать ]
В России, в селе Успенское возле города Армавир, львица напала на трехлетнюю девочку в цирке-шапито. В сети выложили видео инцидента.
Во время представления с дикими животными львица набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.
"Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть", - сообщили очевидцы.
Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Инцидент произошел из-за того, что мать позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком.
Ранее мы писали о том, что львица загрызла отца своих детей.
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