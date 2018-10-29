На Донбассе ранен украинский военный [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 28 октября, сепаратисты 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино.
"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в других - 82 мм", - сообщили в штабе ООС.
Также сообщается, что весь огонь, кроме одного случая, сепаратисты сконцентрировали на двух направлениях. Чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на донецком направлении. Для огневого воздействия противник в основном использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Ранее на Донбассе ранили двух военных.
по теме
Война на Донбассе: ранен украинский военный
В течение дня, 26 октября, боевики трижды обстреливали украинские позиции
На Донбасі бойовики зменшили інтенсивність обстрілів
Один військовий загинув напередодні на Донбасі. Дев'ять ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену мінськими угодами. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували укріплення армійців біля Водяного та Павлополя
На Донбасі загинув український військовий
Один український військовий загинув сьогодні на Донбасі. Станом на 18-ту годину, бойовики 4 рази відкривали вогонь у бік наших позицій. Били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Географія обстрілів - Станиця Луганська, Мар'їнка, Старогнатівка та Гнутове
Військові ЗСУ отримали наказ відкривати вогонь у відповідь
На ділянках, де окупанти поводяться зухвало і є загроза життю армійців, наші бійці отримують наказ - відкривати вогонь у відповідь. Зазвичай, після влучної відсічі, на лінії фронту встановлюється нетривале затишшя
На Донбасі знищили трьох бойовиків
12 ворожих обстрілів зафіксовано минулої доби на Сході. Бойовики атакували з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Найактивніше били по Мар'їнці та Лебединському