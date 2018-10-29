На пляжі Каліфорнії серфери відсвяткували Геловін [ Редактировать ]
Серфери в костюмах до Геловіну. Таку дивовижу спостерігали відпочивальники на одному з пляжів Каліфорнії. Напередодні Дня усіх святих десятки місцевих приборкувачів дощок вирішили розважитися самі та повеселити глядачів. Як це було - розкаже Ольга Жидецька.
Традиційні геловінські персонажі, клоун, Людина-павук, навіть сексапільна порно-акторка - у кого тільки не перевтілилися любителі піймати хвилю на пляжі Ньюпорт. Деббі Фалес, вбралася як зірка дорослого кіно Стормі Деніелс, відома своїми скандальними походеньками з американським президентом. Каже: жодного підтексту, просто заради сміху.
"Якщо ти не можеш посміятися з політики, то ти надто сумна людина. Краще могти посміятися з будь-чого", - говорить Деббі Фалес, серферка.
Та чи не найкумедніше було спостерігати, як важко даються серферам рухи у маскарадному вбранні.
"У мокрому костюмі весь час застрягаєш. Я бачив людей із маскою на обличчі. Навіть не знаю, як вони катаються. Але робити це у костюмі - точно набагато важче", - говорить Ху Нгуєн, серфер.
"Перука спадає. Через маску тяжко дихати. Усе це тільки для класних фото в Інстаграм та веселих спогадів", - розповідає Джейкоб Бушнель, серфер.
Позитивних емоцій цього разу вистачило усім. Передгеловінські запливи в Ньюпорті стали вже доброю щорічною традицією.
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