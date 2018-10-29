На Донбасі поранили військового ВСУ [ Редактировать ]
До подій на сході країни. Одного армійця поранено на фронті минулої доби. Російські бойовики відкривали вогонь 19 разів. Здебільшого на Приазов'ї.
У районі Гнутового застосували важкі міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.
За даними розвідки, 3-х окупантів знищено, 6-ох поранено. Сьогодні на лінії розмежування - ворожих обстрілів поки що не було.
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