До подій на сході країни. Одного армійця поранено на фронті минулої доби. Російські бойовики відкривали вогонь 19 разів. Здебільшого на Приазов'ї.

У районі Гнутового застосували важкі міномети. Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

За даними розвідки, 3-х окупантів знищено, 6-ох поранено. Сьогодні на лінії розмежування - ворожих обстрілів поки що не було.