В Україну намагалися нелегально ввезти ліки на 250 тисяч гривень [ Редактировать ]
В Україну намагалися нелегально ввезти ліки на чверть мільйона гривень. Майже 400 упаковок різноманітних препаратів переховували у спальному приміщенні, багажному відділенні та холодильнику рейсового автобуса "Варшава - Луцьк".
Незадекларовані ліки виявили прикордонники на пункті пропуску "Ягодин-авто".
Контрабандний товар передали компетентним органам.
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