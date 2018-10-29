У столиці закриють станції велопрокату

30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байкшерингу в Києві. Велопрокат відкрився в липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити