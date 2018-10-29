У місті Чунцин шукають пасажирів автобуса, який упав у річку [ Редактировать ]
Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Поки що у воді виявили тіла двох загиблих. Загалом у салоні було більше 10 людей.
Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу, і злетів із шістдесяти метрового мосту.
За даними місцевих ЗМІ, він занурився під воду на 80 метрів.
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