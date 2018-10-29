Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу

Уже добу шукають пасажирів автобуса, який упав у річку в китайському місті Чунцин. Поки що у воді виявили тіла двох загиблих. Загалом у салоні було більше 10 людей.

Автобус зіткнувся з автівкою, яка з'їхала на зустрічну смугу, і злетів із шістдесяти метрового мосту.

За даними місцевих ЗМІ, він занурився під воду на 80 метрів.