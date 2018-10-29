Всесвітньовідомий музей припинив працювати у 2012 році

Після 6 років перерви через війну, відновив роботу Сирійський національний музей у Дамаску. Віднині частина унікальної колекції знову представлена відвідувачам.

Урочиста церемонія відкриття відбулася напередодні. Головними експонатами стали фрески другого століття, текстиль із центральної Пальміри і статуї давньогрецької богині перемоги з Півдня.

Нагадаю, всесвітньовідомий музей припинив працювати у 2012 році. Щоб убезпечити його зібрання, більшу частину колекції евакуювали і зберігали в таємних місцях.