У Дамаску відновив роботу Сирійський національний музей [ Редактировать ]
Після 6 років перерви через війну, відновив роботу Сирійський національний музей у Дамаску. Віднині частина унікальної колекції знову представлена відвідувачам.
Урочиста церемонія відкриття відбулася напередодні. Головними експонатами стали фрески другого століття, текстиль із центральної Пальміри і статуї давньогрецької богині перемоги з Півдня.
Нагадаю, всесвітньовідомий музей припинив працювати у 2012 році. Щоб убезпечити його зібрання, більшу частину колекції евакуювали і зберігали в таємних місцях.
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