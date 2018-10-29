29 октября в центре Туниса (столице Туниса) женщина подорвала себя.

Взрыв произошел на проспекте имени Хабиба Бургиба, где правоохранители оцепили территорию возле муниципального театра столицы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Я был перед театром и услышал сильный взрыв и увидел бегущих людей", - сказал один из свидетелей.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается, но известно, что на месте работают медики.

Ранее под Харьковом мужчину разорвало снарядом.