Ера Ангели Меркель добігає кінця. Канцлер Німеччини оголосила, що в грудні залишить посаду голови партії "Християнсько-демократичний союз". А за три роки, коли закінчиться її канцлерський термін, більше не претендуватиме на посаду глави уряду. Хто замінить Меркель і головне - коли, розкаже Тетяна Логунова.

Ангела Меркель йде - поки що з посади голови партії, яку вона очолює багато років. Канцлер не висуватиме свою кандидатуру для переобрання. І вже в грудні, на партійному з'їзді у Гамбурзі, християнські демократи оберуть нового лідера. Який або яка невдовзі може стати і наступним канцлером Німеччини.

Про своє рішення Ангела Меркель оголосила сьогодні вранці - на засіданні президії партії. Формальна причина - не належні результати ХДС на земельних виборах у Гессені. Там християнські демократи, хоч і посіли перше місце, але порівняно з минулими виборами - втратили більше 10 відсотків голосів.

"У мене є відчуття, що ми повинні відкрити сьогодні нову главу і мені час оголосити про своє рішення. На наступному з'їзді партії я не буду балотуватися на посаду голови ХДС", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Утім, насправді, причин значно більше - це і постійні сварки всередині великої коаліції, і невдоволення німців міграційною політикою уряду, і, зрештою, - втома від самої Меркель. Яка вже 18 років керує партією і 13 - Німеччиною.

Хто очолить християнських демократів замість Меркель - питання відкрите. Наразі обговорюють кілька кандидатур - це генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністр охорони здоров'я Йєнс Шпан і колишній голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Фрідріх Мерц. Втім, куди цікавіше інше - як довго Ангела Меркель, яке піде з посади голови політичної сили, залишиться на посаді канцлера Німеччини.

Сама Меркель не раз говорила - для неї посади лідера партії і канцлера нерозривно пов'язані. Тепер, наче, передумала. Меркель планує залишитися головою уряду до кінця терміну - тобто, ще три роки. А вже потім - піти з великої політики.

"Мій четвертий термін на посаді канцлера буде останнім. На виборах у 2021 році я не претендуватиму на посаду канцлера Німеччини. Я не балотуватися у Бундестаг. І взагалі я не буду претендувати на будь-яку політичну посаду", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Опозиція незгодна чекати і закликає до негайної відставки.

"Пані Меркель відмовляється не від тієї посади. Для її партії, звісно, буде добре отримати нового шефа. Але для Німеччини було б краще мати нового очільника уряду. Цей - не стане стабільнішим, просто його розпад розтягнеться на місяці", - заявляє Крістіан Лінднер, лідер Вільної Демократичної партії Німеччини.

І, дійсно, вже від грудня Меркель доведеться керувати коаліцією, в якій вона не контролюватиме жодну з партій. Чи впорається? - велике питання.