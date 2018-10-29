Украинские гимнастки завоевали пять медалей на этапе Гран-при в испанской Марбелье.

Украинские грации квалифицировались во все четыре финала с высокими результатами, передает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

28 октября лидер сборной Влада Никольченко завоевала два "золота" в финальных упражнениях с булавами и лентой, а также "серебро" - в упражнении с мячом. В финале с обручем украинка остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой.

Финал Гран-При стал медальным и для еще одной украинской гимнастки: Яника Вартлаан в упражнении с обручем получила бронзовую медаль, а с булавами стала пятой.

При этом 27 октября Влада Никольченко стала победительницей соревнований в многоборье. Таким образом, в копилке сборной Украины оказалось 5 медалей.

До этого Влада Никольченко показала "класс" в Минске.