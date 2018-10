В сети появилось фото, на котором не сразу ясно, кто изображен - кот или ворон.

Домашнего черного кота случайно запечатлели на фото так, что он похож на птицу. Животное повернуло голову на бок, а один его глаз спрятался в тени. Из такой позы появилась оптическая иллюзия, что на снимке сидит ворона.

Роберт Магуайр, опубликовавший фото в Twitter, написал, что эта картинка с вороном очень интересна потому, что это кот. Некоторые пользователи отметили, что без подсказки не узнали в животном кота.

Примечательно, что сервис Google-картинки идентифицирует кота как американского ворона.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD