Кот или ворон: в сети спорят о странном фото [ Редактировать ]
В сети появилось фото, на котором не сразу ясно, кто изображен - кот или ворон.
Домашнего черного кота случайно запечатлели на фото так, что он похож на птицу. Животное повернуло голову на бок, а один его глаз спрятался в тени. Из такой позы появилась оптическая иллюзия, что на снимке сидит ворона.
Роберт Магуайр, опубликовавший фото в Twitter, написал, что эта картинка с вороном очень интересна потому, что это кот. Некоторые пользователи отметили, что без подсказки не узнали в животном кота.
Примечательно, что сервис Google-картинки идентифицирует кота как американского ворона.
This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD— Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 октября 2018 г.
До этого пользователей интернета озадачила звуковая иллюзия: примерно половина слышала "Янни", а остальные - "Лорел".
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