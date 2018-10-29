Полураздетая 10-летняя девочка бежала по Николаеву от издевательств отца (фото) [ Редактировать ]
29 октября по центру Николаева бежала полураздетая и перепуганная маленькая девочка. Она вбежала в магазин "Гастроном" и попросила ее спрятать.
"Меня папа обижает", - со слезами сообщила она продавщицам, передает местное издание "Новости-N".
Девочка рассказала, что днем ранее папа на несколько дней забрал ее из интерната в Очакове, где она живет и учится. Отец вернулся откуда-то утром пьяный. Девочка разогрела ему оставшийся со вчерашнего дня суп. Еда мужчине не понравилась и он начал бить девочку, всячески издеваться над ней, требовать чтобы она целовала ему ноги.
Не выдержав издевательств, девочка убежала из квартиры в чем была.
Продавцы вызвали полицию, а те задержали тирана-отца, который был неоднократно судим. При освидетельствовании в нарколаборатории подтвердилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - алкотестер показал 1,8 промилле алкоголя.
Полицейские проведут проверку инцидента, в том числе и на предмет сексуального домогательства к ребенку.
Девочку забрала родственница.
Ранее в Бердичеве задержали физрука, который развращал 11-летнюю девочку в школе.
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