29 октября Дарницкий районный суд Киева арестовал задержанную за убийство собственных детей Екатерину Бабкину.

"Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога", - отметила судья, передает "РБК-Украина".

Срок содержания под стражей Бабкиной начинается с момента ее задержания 27 октября.

36-летняя Катерина Бабкина утопила двоих своих детей 26 октября. Она забрала детей из дома в Киеве, накормила в пиццерии и отвела на озеро. Ее задержали, когда она шла пешком по трассе в сторону Черниговской области.