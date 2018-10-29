Утопившую детей киевлянку посадили в СИЗО [ Редактировать ]
29 октября Дарницкий районный суд Киева арестовал задержанную за убийство собственных детей Екатерину Бабкину.
"Применить в отношении подозреваемой Бабкиной Екатерины меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без установления залога", - отметила судья, передает "РБК-Украина".
Срок содержания под стражей Бабкиной начинается с момента ее задержания 27 октября.
36-летняя Катерина Бабкина утопила двоих своих детей 26 октября. Она забрала детей из дома в Киеве, накормила в пиццерии и отвела на озеро. Ее задержали, когда она шла пешком по трассе в сторону Черниговской области.
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