"Реал" уволил главного тренера [ Редактировать ]
Мадридский "Реал" отправил в отставку главного тренера Хулена Лопетеги.
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соответствующее решение принял совет директоров "Реала", который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.
Временно исполняющим обязанности главного тренера мадридского клуба назначен Сантьяго Солари, который возглавлял фарм-клуб Реала - Кастилью.
Лопетеги возглавил Реал летом 2018 года. За это время команда провела под его руководством 14 матчей, выиграв только шесть, два раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.
Ранее мі сообщали о том, что звезду "Реала" подозревают в попытке похищения человека.
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