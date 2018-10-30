Мадридский "Реал" отправил в отставку главного тренера Хулена Лопетеги.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соответствующее решение принял совет директоров "Реала", который собирался по этому поводу 29 октября. В клубе уверены, что, несмотря на провальные результаты на старте, текущий сезон еще можно спасти.

Временно исполняющим обязанности главного тренера мадридского клуба назначен Сантьяго Солари, который возглавлял фарм-клуб Реала - Кастилью.

Лопетеги возглавил Реал летом 2018 года. За это время команда провела под его руководством 14 матчей, выиграв только шесть, два раза сыграв вничью и потерпев шесть поражений.

Ранее мі сообщали о том, что звезду "Реала" подозревают в попытке похищения человека.