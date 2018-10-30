Биткоин: курс криптовалюты упал еще на 100$ [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), продолжает падать.
Теперь за монету предлагают $6 351,10
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum - $197?106
- Ripple - $0,44557
- Bitcoin - Cash $418?42
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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