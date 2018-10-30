Возле Филиппин произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья филиппинского острова Минданао, передает издание "Корреспондент".
Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее мы сообщали о том, что землетрясение всколыхнуло Тбилиси.
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