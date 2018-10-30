Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья филиппинского острова Минданао, передает издание "Корреспондент".

Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах северо-восточнее города Бислиг. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее мы сообщали о том, что землетрясение всколыхнуло Тбилиси.