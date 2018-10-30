31 октября празднуют самый мистический и "жуткий" праздник года - Хэллоуин. По случаю праздника в Киеве пройдет ряд тематических мероприятий.

Хэллоуин 2018 - благотворительная вечеринка

За эти деньги общественный проект "Скільки Нас" готовит костюмируванную вечеринку. Интересная шоу-программа с зажигательным ведущим, танцевальные номера от группы Salsa Club Kiev Paul & Anabell Y Su Sensual Team, выступление поэтессы и актрисы Таниты Атарбаевой, певец EROMIN, благотворительный аукцион, аниматоры и фейс-арт для детей, dj Denny Vento и еще много интересных сюрпризов.

Все это и многое другое вас ждет с атмосферой Хэллоуина, в которую вы тоже внесете свою лепту своими костюмами. Все вырученные деньги организаторы хотят потратить на оборудования в детскую больницу.

Когда: 31 октября, 20:00

Где: Караоке "Black Mom" (ул. Попудренко, 1-а)

Сколько: 200 грн. (в день мероприятия - 250 грн.)

Хэллоуин 2018 в ТРЦ

Конечно же, каждый ТРЦ Киева уже готовится встретить своих гостей в праздник Хэллоуина. Именно тут это праздник длится чуть больше, чем день - и это прекрасно. Мастер-классы, концерты, костюмированные мини-вечеринки ждут своих маленьких и взрослых гостей. Костюмы надевать не обязательный для входа, но обязательный для вашего настроение.

Когда: 31 октября

Где: ТРЦ Skymall

Вход свободный

Бал у Воланда

Если вы хотите попробовать коктейль от мистического бармена, увидеть шоу-балет грешниц и побывать на сеансе Черной магии, тогда вам есть, что делать на балу у Воланда.

Поклонники творчества Булгакова смогут окунуться в атмосферу романа "Мастер и Маргарита" и выбрать главную Маргариту вечера. Кроме этого, киевлян и гостей города ждет костюмированный бал для самых смелых и DJ-шабаш до утра.

Где: Д12 (улица Десятинная, 12)

Когда: 31 октября в 20:00

Цена: 700 грн

Рукописи горят. Halloween в музее Булгакова

Музей Булгакова предлагает провести самую мистическую ночь года в атмосфере таинственности. На мероприятии действует коктейльный дресс-код: женщины в черном с элементами серебра, мужчины - в черно-белом. 30 и 31 октября гостям музея представится возможность раздвинуть рамки квартиры №50 до черт знает каких границ.

Никто не знает, чем именно закончится этот вечер в одном из самых таинственных мест Киева. Поэтому, организаторы приглашают на вечеринку только смельчаков.

Где: Андреевский спуск, 13

Когда: 30 - 31 октября в 20:00

Цена: 400 грн

Halloween: Mount Kimbie (dj-set), The Bug & Miss Red

Если обычной вечеринкой в клубе вас уже не удивить, тогда что скажете насчет Halloween-вечеринки в окутанном густым туманом и мрачном кинопавильоне, который находится почти что на окраине города?

Именно там 2 ноября будут играть британский электронщик The Bug с дерзкой и притягательной вокалисткой Miss Red, а также английский дуэт Mount Kimbie, чей последний альбом не обошли вниманием известный музыкальные СМИ Pitchfork и The Guardian. Также в вечеринке примут участие VOIN ORUWU, HiddenElement и Smailov.

Когда: 2 ноября, 22:00

Где: Film Studio, бульвар Вацлава Гавела, 16

Цена: 500-750 грн

Мы также собрали для вас несколько простых идей, как "страшно" украсить дом. А также не забывайте о том, что образ в этот день должен быть продуман до мелочей, смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.

А, если вы верите в приметы, смотрите, что категорически нельзя делать 31 октября.