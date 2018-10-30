Хэллоуин 2018: программа праздничных мероприятий [ Редактировать ]
31 октября празднуют самый мистический и "жуткий" праздник года - Хэллоуин. По случаю праздника в Киеве пройдет ряд тематических мероприятий.
Хэллоуин 2018 - благотворительная вечеринка
За эти деньги общественный проект "Скільки Нас" готовит костюмируванную вечеринку. Интересная шоу-программа с зажигательным ведущим, танцевальные номера от группы Salsa Club Kiev Paul & Anabell Y Su Sensual Team, выступление поэтессы и актрисы Таниты Атарбаевой, певец EROMIN, благотворительный аукцион, аниматоры и фейс-арт для детей, dj Denny Vento и еще много интересных сюрпризов.
Все это и многое другое вас ждет с атмосферой Хэллоуина, в которую вы тоже внесете свою лепту своими костюмами. Все вырученные деньги организаторы хотят потратить на оборудования в детскую больницу.
- Когда: 31 октября, 20:00
- Где: Караоке "Black Mom" (ул. Попудренко, 1-а)
- Сколько: 200 грн. (в день мероприятия - 250 грн.)
Хэллоуин 2018 в ТРЦ
Конечно же, каждый ТРЦ Киева уже готовится встретить своих гостей в праздник Хэллоуина. Именно тут это праздник длится чуть больше, чем день - и это прекрасно. Мастер-классы, концерты, костюмированные мини-вечеринки ждут своих маленьких и взрослых гостей. Костюмы надевать не обязательный для входа, но обязательный для вашего настроение.
- Когда: 31 октября
- Где: ТРЦ Skymall
- Вход свободный
Бал у Воланда
Если вы хотите попробовать коктейль от мистического бармена, увидеть шоу-балет грешниц и побывать на сеансе Черной магии, тогда вам есть, что делать на балу у Воланда.
Поклонники творчества Булгакова смогут окунуться в атмосферу романа "Мастер и Маргарита" и выбрать главную Маргариту вечера. Кроме этого, киевлян и гостей города ждет костюмированный бал для самых смелых и DJ-шабаш до утра.
- Где: Д12 (улица Десятинная, 12)
- Когда: 31 октября в 20:00
- Цена: 700 грн
Рукописи горят. Halloween в музее Булгакова
Музей Булгакова предлагает провести самую мистическую ночь года в атмосфере таинственности. На мероприятии действует коктейльный дресс-код: женщины в черном с элементами серебра, мужчины - в черно-белом. 30 и 31 октября гостям музея представится возможность раздвинуть рамки квартиры №50 до черт знает каких границ.
Никто не знает, чем именно закончится этот вечер в одном из самых таинственных мест Киева. Поэтому, организаторы приглашают на вечеринку только смельчаков.
- Где: Андреевский спуск, 13
- Когда: 30 - 31 октября в 20:00
- Цена: 400 грн
Halloween: Mount Kimbie (dj-set), The Bug & Miss Red
Если обычной вечеринкой в клубе вас уже не удивить, тогда что скажете насчет Halloween-вечеринки в окутанном густым туманом и мрачном кинопавильоне, который находится почти что на окраине города?
Именно там 2 ноября будут играть британский электронщик The Bug с дерзкой и притягательной вокалисткой Miss Red, а также английский дуэт Mount Kimbie, чей последний альбом не обошли вниманием известный музыкальные СМИ Pitchfork и The Guardian. Также в вечеринке примут участие VOIN ORUWU, HiddenElement и Smailov.
- Когда: 2 ноября, 22:00
- Где: Film Studio, бульвар Вацлава Гавела, 16
- Цена: 500-750 грн
Мы также собрали для вас несколько простых идей, как "страшно" украсить дом. А также не забывайте о том, что образ в этот день должен быть продуман до мелочей, смотрите идеи маникюра на Хэллоуин.
А, если вы верите в приметы, смотрите, что категорически нельзя делать 31 октября.
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