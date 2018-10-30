Во вторник утром, 30 октября, Киев окутал густой туман. Согласно данным Укргидрометцентра, видимость в столице составляла 200-500 метров.

Туман окутал улицы, дороги, дома и деревья столицы.

Стоит отметить, что специалисты рекомендуют водителям во время тумана снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать маневров на дороге.

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