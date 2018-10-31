Чего ждать украинцам с 1 ноября: новые тарифы на газ и телефонную связь [ Редактировать ]
Уже с 1 ноября в Украине повышаются цены на газ для населения, которое последние несколько месяцев откладывались. Также стоит ждать повышения цен на телефонную связь. Что еще изменится в Украине с 1 ноября и в течение месяца - читайте в материале podrobnosti.ua.
Новые цены на газ для населения
С 1 ноября в Украине вырастут цены на газ. Цена на газ для населения вырастет на 23,5%, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Цены с 1 ноября на газ вырастут лишь на 23,5%. Не на 60%. Это то, чего нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров", – сказал Гройсман на заседании Кабинета Министров.
Жилье для украинских военных
С 1 ноября солдат начнут обеспечивать общежитиями или компенсацией за аренду жилья. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству предусмотреть в госбюджете на 2019 деньги для военных, у которых пенсия меньше прожиточного минимума.
Новые тарифы на телефонную связь
С 1 ноября повысятся тарифы на телефонию. Для населения максимальная абонплата за стационарный телефон без почасовой оплаты местных звонков, подключенный по отдельной линии, с 1 ноября текущего года увеличится с нынешних 43,85 грн до 51,3 грн, а с 1 января 2019 - до 55,92 грн.
Замена паспортов на ID-карты
Уже с 1 ноября все украинцы смогут бесплатно обменять свои бумажные паспорта на ID-карту, об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы. Паспорт в форме книжечки можно обменять на документ нового образца по желанию в любое удобное время.
Обменяют паспорта в первый раз бесплатно, а вот если документ потом нужно будет восстановить или заменить, придется заплатить 279 грн.
Погода в Украине
В ноябре в Украину придут заморозки и похолодание. Первые заморозки, правда, ожидаются ближе к концу месяца, до тех пор температура будет в районе +3 - +5 градусов ночью, и до +10 днем. Также в последнюю неделю ноября ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Выходные в ноябре
Ноябрь не балует украинцев дополнительными выходными. В ноябре будет всего 8 выходных дней, а именно - субботы и воскресенья. Вместе с этим мы получаем 22 рабочих дня в месяце. А вот как мы будем отдыхать на Новый год и Рождество 2019 читайте тут.
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