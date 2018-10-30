Прем'єр Володимир Гройсман доручив міністру регіонального розвитку Геннадієві Зубку взяти під особистий контроль постачання тепла у регіонах. Окрім того, на засіданні уряду порушили ще одне "болюче" для українців питання - отримання субсидій.

За підрахунками Кабміну, "знижку" на опалення цієї зими одержать близько семи мільйонів домогосподарств. На це в уряді виділили 55 мільярдів гривень. Проконтролювати надання субсидій - мають у Мінсоцполітики.

"Ми створили комісії спеціальні, які мають право приймати рішення, навіть входячи в якісь окремі обставини тієї, чи іншої родини, щоб її підтримати. Тому я попросив жорстку вказівку комісіям, щоб вони приймали людей і завжди, якщо є питання, або надати субсидію, або не надавати. Багато українців думають про те, що уряд починає опалювальний сезон. Насправді опалювальний сезон розпочинають, конкретно, рада громади, міська рада, районні ради", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.