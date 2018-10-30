Гройсман закликав контролювати постачання тепла у регіонах [ Редактировать ]
Прем'єр Володимир Гройсман доручив міністру регіонального розвитку Геннадієві Зубку взяти під особистий контроль постачання тепла у регіонах. Окрім того, на засіданні уряду порушили ще одне "болюче" для українців питання - отримання субсидій.
За підрахунками Кабміну, "знижку" на опалення цієї зими одержать близько семи мільйонів домогосподарств. На це в уряді виділили 55 мільярдів гривень. Проконтролювати надання субсидій - мають у Мінсоцполітики.
"Ми створили комісії спеціальні, які мають право приймати рішення, навіть входячи в якісь окремі обставини тієї, чи іншої родини, щоб її підтримати. Тому я попросив жорстку вказівку комісіям, щоб вони приймали людей і завжди, якщо є питання, або надати субсидію, або не надавати. Багато українців думають про те, що уряд починає опалювальний сезон. Насправді опалювальний сезон розпочинають, конкретно, рада громади, міська рада, районні ради", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
по теме
Володимир Гройсман наказав контролювати надання субсидій
Узяти під особистий контроль постачання тепла у регіонах доручив прем'єр Володимир Гройсман міністрові регіонального розвитку Геннадієві Зубку
Опалювальний сезон в Україні: субсидії отримають всі, хто цього потребуватиме - Володимир Гройсман
У Кабміні обговорили одну із найгарячіших тем - початок опалювального сезону
Засідання уряду: проект Бюджету-2019 забезпечить стабільність та захист від інфляції - Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що в проекті бюджету збережені всі пріоритети - від фінансування Збройних Сил до впровадження змін в освіті, медицині та подальшій децентралізації
Як українці ставляться до зовнішніх партнерів України?
Виявилося, що аж 53 з половиною відсотки респондентів назвали вплив МВФ на Україну - негативним. Ще гірший результат лише в Росії, а саме: 74 з половиною процента. Причому опитування проводили ще у серпні. Цікаво подивитися на динаміку настроїв після оголошеного рішення щодо газу
Субсидій вистачить для всіх, хто їх потребуватиме – Володимир Гройсман
Зараз саме основне - це зробити все, аби захистити кожну українську родину, яка цього потребує від будь-яких змін тарифів. І це питання зараз номер один. В бюджеті 2019 року ми передбачили 55 млрд на субсидування і на таку підтримку, цільову підтримку кожної української родини, яка цього потребує