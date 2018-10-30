У Києві згоріла СТО та хостел [ Редактировать ]
Велика пожежа вирувала цієї ночі на столичному проспекті Науки. Зайнялася двоповерхова будівля станції техобслуговування. Причому, на другому поверсі - розміщувався хостел. На щастя ніхто не постраждав.
Дощенту вигоріло саме приміщення, обладнання станції та дві автівки. Загалом полум'я знищило триста квадратних метрів площі.
Вогонь також пошкодив розташовані поруч гаражі. Поки власники підраховують збитки, слідчі з'ясовують причини пожежі.
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