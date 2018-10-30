Украинская певица Ани Лорак возмутила поклонников новым фото на своей странице в Instagram. На снимке артистка запечатлена в блестящем купальнике без лямок и открытым вырезом на груди.

Подписчики активно комментируют фото и негативно высказываются о недостатках фигуры Лорак, а также о наличии фотошопа.

"Больше надеть нечего?", "Вы прекрасны, спору нет! Но скромность всегда украшала и украшает. Слишком откровенное фото! Ваша изюминка теряется…", "Почему столько грима всегда Каролиночка?", "Что попало. Я фотошоп ненавижу, это значит не уважать себя", "Дива в трусах, но грустная", "Фотошоп бросается в глаза. На фоне уменьшенной талии голова выглядит лошадиной. Лучше уберите", "У Лорак едет крыша. Но оно и понятно: из Украины выперли, муж загулял, а теперь еще и долги", - написали комментаторы под фото певицы.

Ранее мы писали о том, что муж Ани Лорак удивил своим поступком.