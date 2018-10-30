Украинский журналист Сергей Иванов утверждает, что жена директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника продала землю на территории оккупированного Крыма. Об этом Иванов написал в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

"Итак, в 2015 году Анна Сытник, жена Артема Сытника, дает объявление на сайте о продаже земельного участка площадью 0,0416 га, расположенного по адресу город Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество "Мираж", №Б-35. Этот участок Анна Сытник приобрела 12 августа 2013 года за 94 300 грн (договор купли-продажи №1-525, зарегистрирован 5-й Севастопольской государственной нотариальной конторой). 28 февраля 2015-го госпожа Сытник дает доверенность на право отчуждения имущества гражданке РФ Небивайловой А.А. (паспорт 4614469910, выданный Федеральной миграционной службой 7 мая 2014 года). В тот же день Артем Сытник, который, если верить официальному сайту НАБУ, еще в январе 2015 года в связи "с отсутствием существенных положительных сдвигов в сфере борьбы с коррупцией" принял решение принять участие в конкурсе на занятие должности директора антикоррупционного бюро Украины, дал своей жене согласие на отчуждение указанного участка", – заявил журналист.

Он утверждает, что Анна Сытник совершила сделку на основании российского законодательства.

"1 августа 2017 года регистрационными органами оккупационной власти РФ в городе Севастополь зарегистрировано право собственности Сытник Анны Николаевны на земельный участок площадью 0,0416 га, расположенный по адресу город Севастополь, Нахимовский район, садоводческое общество "Мираж", №Б-35. В тот же день Небивайлова А.А., действуя от имени Сытник М., на временно оккупированной территории города Севастополь осуществляет продажу этого участка гражданину РФ Пылову А.В. (паспорт 4514662140, выданный Федеральной миграционной службой 19 апреля 2014 года) за 900 000 российских рублей ($14 984,2 по курсу Центробанка РФ по состоянию на 1 августа 2017 года), из которых 6600 российских рублей уплачено в российский бюджет в виде пошлины. Заверяет договор купли-продажи севастопольский нотариус Руденко Э.А.", – написал Иванов. Журналист подчеркнул, что таким образом Анна Сытник нарушила законодательство Украины.

"В декларации директора НАБУ Артема Сытника за 2017 год не отражено отчуждение земельного участка его женой, что может свидетельствовать о наличии в его действиях преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, то есть декларирование недостоверной информации", – добавил он и опубликовал копию договора о купле-продаже.