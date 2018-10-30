Хэллоуин отмечают в канун Дня всех святых, 31 октября. Это отличный повод устроить тематическую вечеринку с друзьями или родными. Но помимо костюмов, макияжа и декораций не стоит забывать о вкусном угощении, которое также является важным элементом праздника.

Рецептами пяти тематических блюд делится "Сегодня".

1. Тыквенный крем-суп "Паутинка"

Ингредиенты:

700 г мякоти тыквы;

1 большая луковица;

3-4 зубчика чеснока;

3 ст.л. оливкового масла;

350 мл воды;

200 мл сливок жирностью 11%;

соль, молотый черный перец и паприка (по вкусу);

2-3 щепотки молотого мускатного ореха.

Рецепт приготовления:

В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.

Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить на среднем окне около 10 минут.

Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Затем накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться в течение 15-20 минут.

Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.

2. Тосты "Мумии"

Ингредиенты:

4 ломтика хлеба;

100 г сыра;

4 ст.л. кетчупа;

горсть маслин.

Рецепт приготовления:

Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде.

Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками.

Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин. Готово!

3. Печенье "Джек-фонарь"

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

1/3 стакана коричневого сахара (или обычного);

1/2 стакана тыквенного пюре;

1,5 – 2 стакана муки;

щепотка соли;

щепотка корицы;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

Глазурь:

100 г шоколада

4 ст. л. молока или сливок

Рецепт приготовления:

Поломать шоколад на кусочки и расплавить в микроволновой печи, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать. Разогреть духовку до 180 С.

Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.

Если вы не хотите вырезать на печенье лицо Джека-фонаря, можно нарисовать черты лица шоколадом.

4. Яблоки в карамели

Яблоки в карамели – традиционное угощение на Хэллоуин. Их можно посыпать колотыми орешками, кокосовой стружкой или мелкими конфетками.

Ингредиенты:

4 яблока;

75 г сливочного масла;

1 1/2 стакана сахара;

орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки).

Рецепт приготовления:

Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки.

Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет.

Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.

5. Молочный коктейль "Привидение"

Ингредиенты:

1 стакан мороженого;

34 стакана молока;

щепотка ванилина;

сахарная пудра (по желанию).

Рецепт приготовления:

Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.

Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.

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