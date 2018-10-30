Что приготовить на Хэллоуин: пять необычных рецептов [ Редактировать ]
Хэллоуин отмечают в канун Дня всех святых, 31 октября. Это отличный повод устроить тематическую вечеринку с друзьями или родными. Но помимо костюмов, макияжа и декораций не стоит забывать о вкусном угощении, которое также является важным элементом праздника.
Рецептами пяти тематических блюд делится "Сегодня".
1. Тыквенный крем-суп "Паутинка"
Ингредиенты:
- 700 г мякоти тыквы;
- 1 большая луковица;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- 350 мл воды;
- 200 мл сливок жирностью 11%;
- соль, молотый черный перец и паприка (по вкусу);
- 2-3 щепотки молотого мускатного ореха.
Рецепт приготовления:
В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло. Чеснок мелко нарезать, положить в кастрюлю, обжарить в течение 1 минуты, добавить измельченный лук и готовить до мягкости.
Тыкву нарезать небольшими кубиками, добавить в кастрюлю к луку. Жарить, помешивая, еще 5 минут. Залить водой, довести до кипения и варить на среднем окне около 10 минут.
Когда тыква сварится, блендером взбить смесь до состояния пюре. Снова довести до кипения, влить сливки и приправить по вкусу. Готовить на слабом огне еще 3-4 минуты. Затем накрыть кастрюлю крышкой и дать супу настояться в течение 15-20 минут.
Перед подачей на поверхности супа можно нарисовать паутинку с помощью сметаны или сливок.
2. Тосты "Мумии"
Ингредиенты:
- 4 ломтика хлеба;
- 100 г сыра;
- 4 ст.л. кетчупа;
- горсть маслин.
Рецепт приготовления:
Кусочки хлеба поджарить в тостере или на сухой сковороде.
Сыр твердых сортов нарезать тонкими полосками. Маслины порезать кружочками.
Смазать хлеб кетчупом, сверху выложить кусочки сыра. Сделать глаза из кусочков маслин. Готово!
3. Печенье "Джек-фонарь"
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла;
- 1/3 стакана коричневого сахара (или обычного);
- 1/2 стакана тыквенного пюре;
- 1,5 – 2 стакана муки;
- щепотка соли;
- щепотка корицы;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
Глазурь:
- 100 г шоколада
- 4 ст. л. молока или сливок
Рецепт приготовления:
Поломать шоколад на кусочки и расплавить в микроволновой печи, добавив молоко или сливки. Тщательно перемешать. Разогреть духовку до 180 С.
Взбить миксером сахар и масло. Добавить тыквенное пюре, корицу, соль и соду. Добавить муку. Раскатать тесто 0,5 см в толщину. Вырезать печенье в форме тыковок. На половине заготовок вырезать глаза, рот и нос. Выпекать 12-15 минут. Скрепить печенье шоколадом.
Если вы не хотите вырезать на печенье лицо Джека-фонаря, можно нарисовать черты лица шоколадом.
4. Яблоки в карамели
Яблоки в карамели – традиционное угощение на Хэллоуин. Их можно посыпать колотыми орешками, кокосовой стружкой или мелкими конфетками.
Ингредиенты:
- 4 яблока;
- 75 г сливочного масла;
- 1 1/2 стакана сахара;
- орехи, конфетки или кокосовая стружка (для посыпки).
Рецепт приготовления:
Яблоки хорошо помыть. Удалить плодоножки и на их место воткнуть деревянные шпажки.
Растопить в сотейнике сливочное масло, добавить сахар и подождать, пока сахар не начнет карамелизироваться и приобретет золотистый цвет.
Аккуратно окунуть каждое яблоко в карамель. Подавать, когда она застынет.
5. Молочный коктейль "Привидение"
Ингредиенты:
- 1 стакан мороженого;
- 34 стакана молока;
- щепотка ванилина;
- сахарная пудра (по желанию).
Рецепт приготовления:
Сложить все ингредиенты в чашу блендера или кухонного комбайна.
Взбить до получения однородной массы. Перелить молочный коктейль в стакан и сразу же подавать.
Ранее мы рассказывали, как стильно украсить дом на Хэллоуин.
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