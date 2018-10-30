Роботы будут производить роботов на новой фабрике [ Редактировать ]
Швейцарская компания ABB в 2020 году построит в китайском Шанхае фабрику, на которой роботы будут производить роботов.
Инвестиции в проект составят 150 миллионов долларов, сообщает пресс-служба компании.
На новой фабрике машины будут производить роботов для китайских компаний, работающих в сферах автомобилестроения и электроники. В большинстве своем это будут роботы-сборщики.
Следить за работой роботов будут люди. Сколько именно человек будет работать на производстве, не сообщается.
Компания планирует построить рядом с фабрикой исследовательский центр, сотрудники которого станут заниматься изучением искусственного интеллекта и робототехники.
Примечательно что накануне была опубликована последняя работа Стивена Хокинга, в которой он предупреждает человечество об опасностях грозящих от развития искусственного интеллекта.
по теме
Робот София рассказала о Боге (видео)
Носитель искусственного интеллекта робот София поделилась своим мнением о Боге
В Китае неудачно завершился первый запуск коммерческой ракеты-носителя
В Китае первый запуск коммерческой ракеты ZQ-1 завершился неудачей
Робот будет преподавать в колледже
Эксперимент проходил на базе Военной академии США в Вест-Пойнте
Над Землей взойдет "вторая Луна"
В космос запустят искусственную луну для ночного освещения города Чэнду в Китае
Xiaomi показала суперспособности флагмана Mi Mix 3
Компания Xiaomi раскрыла возможности нового флагмана Mi Mix 3. До презентации осталась неделя и производитель приступил к активной рекламной кампании