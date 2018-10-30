Фабрика заработает уже в 2020 году. Илл.: pixabay.com

Швейцарская компания ABB в 2020 году построит в китайском Шанхае фабрику, на которой роботы будут производить роботов.

Инвестиции в проект составят 150 миллионов долларов, сообщает пресс-служба компании.

На новой фабрике машины будут производить роботов для китайских компаний, работающих в сферах автомобилестроения и электроники. В большинстве своем это будут роботы-сборщики.

Следить за работой роботов будут люди. Сколько именно человек будет работать на производстве, не сообщается.

Компания планирует построить рядом с фабрикой исследовательский центр, сотрудники которого станут заниматься изучением искусственного интеллекта и робототехники.

Примечательно что накануне была опубликована последняя работа Стивена Хокинга, в которой он предупреждает человечество об опасностях грозящих от развития искусственного интеллекта.