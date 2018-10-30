В Киеве 29 октября в возрасте 73 лет вследствие тяжелой болезни скончалась заслуженный тренер Украины Нина Кожух. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта.

Кожух являлась тренером знаменитой украинской пловчихи Яны Клочковой, которая четырежды становилась олимпийской чемпионкой. В 2006 году Кожух был признана лучшим женским тренером Европы по плаванию, и получила в награду орден княгини Ольги I степени. Другой воспитанник Кожух Владимир Долгов становился бронзовым призером Олимпиады-80.

Нина Кожух шесть лет назад публично рассказала в СМИ о своем диагнозе - раке груди. Ее муж - Александр Кожух, ушедший из жизни в 2016 году, также являлся заслуженным тренером Украины, и был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени. В Харькове проводятся соревнования по плаванию имени семьи Кожух.

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