Умерла тренер чемпионки Яны Клочковой [ Редактировать ]
В Киеве 29 октября в возрасте 73 лет вследствие тяжелой болезни скончалась заслуженный тренер Украины Нина Кожух. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта.
Кожух являлась тренером знаменитой украинской пловчихи Яны Клочковой, которая четырежды становилась олимпийской чемпионкой. В 2006 году Кожух был признана лучшим женским тренером Европы по плаванию, и получила в награду орден княгини Ольги I степени. Другой воспитанник Кожух Владимир Долгов становился бронзовым призером Олимпиады-80.
Нина Кожух шесть лет назад публично рассказала в СМИ о своем диагнозе - раке груди. Ее муж - Александр Кожух, ушедший из жизни в 2016 году, также являлся заслуженным тренером Украины, и был награжден орденом "За заслуги" 3-й степени. В Харькове проводятся соревнования по плаванию имени семьи Кожух.
Ранее мы сообщали о смерти известного художника.
по теме
Отопительный сезон в Киеве: сколько домов остается без теплоснабжения
По состоянию на 30 октября в Киеве без теплоснабжения временно остаются 4% жилых домов
Гриценко нанес государству ущерб на сумму около 70 миллионов гривен - аудиторы
По результатам аудиторской проверки Министерства обороны Украины выяснилось, что бывший министр обороны Анатолий Гриценко мог нанести государству ущерб на сумму около 70 миллионов гривен
"Впізнай інсульт": як розпізнати перші ознаки хвороби
Щороку від інсульту помирають 100 тисяч українців, приблизно половини смертельних випадків можна було б уникнути, кажуть спеціалісти - що варто знати про перші ознаки хвороби?
ДТП в Киеве: авто вылетело на обочину и загорелось (фото, видео)
В пятницу, 25 октября, на проспекте Гагарина в Киеве водитель Honda Accord не справился с управлением
У столиці закриють станції велопрокату
30 станцій, сотня велосипедів і тисячі користувачів. Так райдужно розпочав роботу сервіс байкшерингу в Києві. Велопрокат відкрився в липні, та вже за кілька місяців кияни зрозуміли, що сервіс можуть назавжди закрити