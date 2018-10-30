Социально ответственные: "Укрлендфарминг" ремонтирует дороги и заботится о детях и пожилых людях [ Редактировать ]
Социально ответственный аграрный бизнес может играть важную роль в обеспечении потребностей жителей сел. Примером такого ответственного сотрудничества является компания "АГРО-КРАЙ" группы Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка. Развитие инфраструктуры, водоснабжение, благоустройство и поддержание культурного пространства - это неполный перечень тех потребностей жителей сел, которые обеспечивают компании агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка.
В Гадяцком районе "АГРО-КРАЙ" известен не только как работодатель, но и как компания, которая заботится о десятках тысяч людей, которые здесь живут и работают. За счет предприятия отремонтирован глубинный водяной насос в Рымаровке, который обеспечивает питьевой водой село. А в Гречановке "АГРО-КРАЙ" возместил услуги за электроснабжение водонапорной башни и обеспечил питьевой водой население села.
Также "АГРО-КРАЙ" вложил около полумиллиона гривен в ремонт автодорог региона. Восстановлено отрезки путей Гадяч-Плишивец и Гадяч-Сватки-Синевка. По просьбе местных жителей компания оплатила текущий ремонт дороги в селе Запсельское Вельбивского сельского совета и приобрела щебень для ремонта дороги в Малых Будищах. А в зимний период компания расчищает дороги от снега в регионе, перевозит крестьян.
Укрлендфарминг через "АГРО-КРАЙ" часто выступает спонсором различных инициатив, направленных на развитие талантов детей. Например, финансирует делегации на Международный фестиваль и конкурс "Украина объединяет Мир" образцового ансамбля танца "Модерн" из Гадяча. Компания отмечает денежными вознаграждениями отличников учебы, победителей районных, областных олимпиад, активных участников художественной самодеятельности и спорта. На празднике последнего звонка одаренные дети Березоволуцкой и Гречанивской школ получили в подарок спортинвентарь. А Бобрицкая школа выбрала в подарок мотокосу.
Также "АГРО-КРАЙ" активно поддерживает развитие новой украинской школы, где во время обучения используются новейшие технологии. Учебные заведения Веприка, Вельбовки и Бобрика получили принтеры. Веприковская школа - интерактивную доску, Саровская и Рашевская школы - ноутбуки, Рашевський детсад - современный телевизор. Игровую комнату Сергиевского детсада украсил мягкий и яркий ковер. Благодаря заботе "АГРО-КРАЙ" в Березоволуцкой школе появились специальные парты для первоклассников. А к празднику Дня знаний школьники получают подарочные наборы от Укрлендфарминг.
"Мы осознаем, что сегодняшние школьники завтра будут нашими коллегами. Поэтому заботимся, чтобы дети получали максимум возможностей для своего развития", - рассказывает директор ООО" АГРО-КРАЙ" Александр Колодяжный. Кроме того, компания поддерживает и пожилых людей: "Пожилые люди для нас особые, многие из них прошли через войну. Мы стараемся обеспечить для них достойную жизнь и уделить внимание. К памятным дням мы оказываем материальную помощь. Ежегодно мы выделяем средства на ремонт памятников погибшим воинам", - говорит Александр Колодяжный.
Агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка - одно из крупнейших в Европе аграрных предприятий, которое работает в 600 населенных пунктах Украины. Предприятия UkrLandFarming является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и реализует десятки социальных проектов в селах, где ведут свою хозяйственную деятельность.
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