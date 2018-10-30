Зонд NASA приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние (видео) [ Редактировать ]
Вечером 29 октября к Солнцу на рекордно близкое расстояние подошел солнечный зонд Parker Solar Probe. Он побил рекорд Helios 2, который приблизился к Солнцу на 42,73 миллиона километров в 1976 году. Об этом сообщает NASA.
При этом "Паркер" приблизился к Солнцу на расстояние около 40,23 миллиона километров. Как ожидается, аппарат будет и дальше превосходить собственные рекорды. В ближайшие семь лет он сменит множество орбит вокруг Солнца и - в рамках одного из сближений - должен оказаться примерно в 6,16 млн км от звезды.
"Прошло всего 78 дней с момента запуска Parker Solar Probe, и мы приблизились к нашей звезде ближе, чем любые другие космические аппараты в истории, - сказал менеджер проекта Энди Дрисман из лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде. - Мы горды этим событием, хотя мы по-прежнему сосредоточены на нашей первой солнечной встрече, которая начинается 31 октября".
Кроме того, в NASA заявили, что Parker Solar Probe развил и рекордную гелиоцентрическую скорость (скорость относительно Солнца), также превзойдя рекорд Helios 2, составлявший 246,960 км/ч.
Согласно планам, "Паркер" в будущем будет развивать все более высокую скорость и в 2024 году достигнет скорости примерно 692 000 км/ч.
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