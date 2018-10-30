Приватизация государственного "Центрэнерго" ускоренными темпами готовится под конкретного человека из окружения президентской команды – бизнесмена Виталия Кропачева.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Дмитрий Корнейчук, сообщает КП.

По его словам, ключевую роль в этом процессе играет Фонд госимущества и его и.о. главы Виталий Трубаров.

"На середину декабря назначена приватизация последних крупных объектов энергогенерации, находящихся в собственности государства – "Центрэнерго". И, по информации из многих источников, уже заранее известен победитель конкурса – это (Виталий – ред.) Кропачев, которого СМИ метко называют "угольным смотрящим от власти". Естественно, для "правильной приватизации" необходимо иметь "ручного" главу Фонда госимущества. И для этой роли выбрали идеального кандидата – Трубарова", - пишет эксперт.

Он добавил, Виталий Трубаров – удобная кандидатура для власти для проведения сомнительной приватизации, поскольку сам и.о. Главы ФГИУ был назначен на должность с нарушением закона, передают "Вести".

"Во-вторых, против Трубарова уже открыто уголовное дело за незаконную приватизацию части здания Минагрополитики на Крещатике в 2013-м (он тогда возглавлял киевское отделение ФГИ). Об этом еще в 2017-м заявил генпрокурор Луценко. Но почему-то уголовное дело "зависло". Что подтверждает заинтересованности власти в Трубарове и его помощи в незаконной приватизации "Центрэнерго" под людей президента", - считает Корнейчук.

Он также спрогнозировал, что в случае, если приватизация "Центрэнерго" пройдет не прозрачно, это снизит интерес международных инвесторов к приватизации активов в Украине.

"Если конкурс состоится, понятно, что "Центрэнерго" будет продано по заниженной в разы цене и в конкретные руки. Бюджет не получит денег. А прозрачность приватизации (особенно- с таким запятнанным главой ФГИ) будет поставлена под сомнение Западом. В очередной раз, оттолкнув западных инвесторов от Украины. Впрочем, такие тонкости нынешнюю власть особо не волнуют… а нести ответственность за особенности приватизации, невыгодные для Украины, будет нести Трубаров. Но для этого его и держат на должности", - добавил политолог.