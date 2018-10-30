Боеприпасы разлетелись по всей округе после пожара на арсенале. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Командира роты воинской части А1479 - арсенал Министерства обороны в Черниговской области, на котором 9 октября вспыхнул пожар и взорвались боеприпасы, - был пьян день этого чрезвычайного происшествия.

Военнослужащий был оштрафован судом на 10 тысяч гривен за вождение в пьяном виде в день пожара на арсенале, о чем говорится в решении суда, передают "Українськi Новини".

Указано, что командир роты Александр Симонов 9 октября в день начала пожара на арсенале вечером около 21:00 был задержан в городе Прилуки Черниговской области во время управления автомобилем ВАЗ 2109 в состоянии алкогольного опьянения.

В судебное заседание военный не явился, но прислал заявление, в котором согласился с предъявленными обвинениям и признал свою вину.

Суд постановил оштрафовать Симонова на 10 тыяч 200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на 1 год.

Напомним, пожар на арсенале вспыхнул ночью 9 октября. От огня начали детонировать боеприпасы и взрывы услышали жители ближайших населенных пунктов, в том числе - Нежина и Прилук.