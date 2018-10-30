Тина Кароль удивила поклонников непривычным образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Тина Кароль удивила своих поклонников, появившись в не совсем привычном для нее образе.
Фото артистки с репетиции опубликовано на фан-странице Тины Кароль в Instagram.
"Тина Кароль на репетиции!" - коротко подписан кадр.
На снимке певица позирует не в облегающем платье и с красной помадой, а в куртке оверсайз, черной футболке с принтом и черных штанах. На лице - минимум косметики.
Ранее мы сообщали, что Ани Лорак обвинили в фотошопе.
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