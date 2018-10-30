Головная боль – один из наиболее распространенных видов боли. Она может быть разной, но всегда доставляет немало дискомфорта. 5 простых способов избавиться от головной боли без таблеток публикует znaj.ua.

1. Определите, какой именно вид головной боли вы испытываете. Различные внешние раздражители могут вызвать различную головную боль. К примеру, простуда, голод и стресс могут вызвать боль в разных частях головы.

2. Ведите запись периодов головных болей. Прием лекарств или изменение образа жизни могут быть причиной головных болей. Дневник или просто журнал поможет вам определять, от чего и почему голова начинает болеть. Это поможет составить взаимосвязанную цепочку.

3. Изучите зафиксированные случаи головных болей. Попробуйте выделить обобщающие факторы. Возможно, вы употребляете одну и ту же пищу перед началом головной боли? Даже мельчайшие вещи и внешние раздражители могут привести к сильным головным болям и мигрени.

4. Избегайте распространенных причин возникновения головной боли. Большинство видов головной боли связаны с изменением экологического фактора или диеты.

5. Приложите теплое полотенце к голове. Тепло помогает расширить кровеносные сосуды, что способствует увеличению притока крови, доступу кислорода и питательных веществ, что в свою очередь помогает уменьшить боль в суставах, расслабить воспаленные мускулы, связки и сухожилия. Это один из простых и эффективных способов, так что не стоит им пренебрегать.

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