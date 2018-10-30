Тим часом єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і далі переслідують негаразди. На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували славнозвісний корабель.

Споруда пішла на дно під час виходу крейсера. Ймовірно, через перебої в електропостачанні. Сам герой численних мемів також зазнав механічних ушкоджень - на його палубу упав вантажний кран.

Четверо робітників, які опинились у воді, постраждали від переохолодження. Один - дістав поранення. Світове посміховисько відбуксирували на інший судноремонтний завод.