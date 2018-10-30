На палубу авіаносця "Адмірал Кузнєцов" упав вантажний кран [ Редактировать ]
Тим часом єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" і далі переслідують негаразди. На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували славнозвісний корабель.
Споруда пішла на дно під час виходу крейсера. Ймовірно, через перебої в електропостачанні. Сам герой численних мемів також зазнав механічних ушкоджень - на його палубу упав вантажний кран.
Четверо робітників, які опинились у воді, постраждали від переохолодження. Один - дістав поранення. Світове посміховисько відбуксирували на інший судноремонтний завод.
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