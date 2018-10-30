Апарат NASA наблизився до центру Сонячної системи на рекордну відстань

Напередодні зонд "Паркер" перетнув позначку у 26 мільйонів 500 тисяч миль до Сонця і рухається далі. Ще жодне творіння людських рук не було так близько до центру нашої галактики