Легендарный актер Николай Караченцов, умерший 26 октября, не единожды находился на волосок от смерти, но на протяжении многих лет какая-то неведомая сила спасала его.

Николай Караченцов умер после борьбы с онкологическим заболеванием, которое диагностировали у него год назад. До этого в жизни актера было много роковых событий среди которых можно выделить пять основных, пишет starhit.ru.

1. ЗИМНЕЕ "ПРОКЛЯТЬЕ"

Зима - особенно роковой период в биографии Николая Караченцова. Многие неприятности происходили с ним именно в этот сезон. Так, в далеком 1977 году актер и его супруга едва не погибли в застрявшем в горах фуникулере.

Тогда актер снимался в ленте "Миг удачи" Юрия Визбора в Приэльбрусье. Чтобы не разлучаться надолго с любимой супругой Людмилой Поргиной, Караченцов взял ее с собой. В один из редких выходных пара решила отправиться в горы, но что-то пошло не так.

"Фуникулер вдруг остановился. Началась жутчайшая метель. Нас стало заносить снегом. Мы поняли, что замерзаем. Не помню, как нас оттуда снимали. Очнулась я от того, что яркий свет бил в глаза и слышались какие-то голоса. Вижу: мы с Колей лежим в номере совершенно голые и нас растирают водкой и коньяком. Стоит над нами Юра Визбор, ножом открывает каждому рот и туда вливает коньяк. Потом нас, растертых водкой и коньяком, посадили в теплые мешки. Юра говорил: "Вам главное сейчас - не заснуть! Чтобы вы не спали, я вам буду петь песни". И он пел. Визбор вытащил нас с того света. Оказывается, это он заставил спасателей поехать: кричал, что люди замерзают, их надо срочно спасать", - рассказала супруга Караченцова Людмила Поргина в одном из интервью.

По ее словам, спасатели отказывались организовывать операцию по их вызволению, опасаясь сильного оползня. Однако Визбор был настойчив, и в итоге смог вовремя вытащить звездную пару из застрявшего фуникулера.

2. ЖУТКОЕ ДТП

Февраль 2005 года стал для звездной пары настоящим месяцем скорби. Именно тогда Николай Петрович попал в автомобильную аварию, которая разделила его жизнь на "до" и "после".

28 февраля Караченцов узнал о смерти тещи Надежды Степановны Поргиной. Взволнованный этой новостью, он захотел вернуться с загородной дачи в Москву. В результате, артист попал в страшное ДТП.

Получив серьезную черепно-мозговую травму, Караченцов пролежал в коме 28 дней. В это время за ним ухаживали лучшие врачи страны и любимая супруга, которой после смерти матери пришлось быстро забыть о потере и сосредоточиться на здоровье любимого человека.

"Я просила его, чтобы вышел из комы, погладил меня, как раньше. И вдруг вижу, рука поднимается! Я ему говорила: "Вот сейчас похороню маму, потом к тебе приеду, и мы все преодолеем» И кто бы, что мне не говорил, я знала, Коля встанет, будет ходить. Я знала!", - рассказывала Людмила Поргина.

Николай Караченцов действительно вышел тогда из комы и даже вернулся к творческой жизни: он начал посещать светские мероприятия, организованные его друзьями, играть эпизодические роли в кино. Однако его речь была затруднена после аварии и общее физическое состояние не позволяло вести активную творческую деятельность.

С последствиями той аварии актер и его жена боролись вплоть до очередной зимы, когда с ними снова произошла трагедия.

3. ВТОРАЯ АВАРИЯ

В аварии, которые случилась в феврале 2017 года пострадал и сам Караченцов, и его супруга. За рулем автомобиля была Людмила Поргина, которая столкнулась с "Газелью". Удар при столкновении был настолько сильным, что машина, в которой находился Николай Петрович с женой, перевернулась.

Тогда Караченцов получил сотрясение мозга и был снова доставлен в больницу. В медицинском учреждении ему предстояло провести почти неделю.

Поскольку произошедшее ДТП вызвало немало вопросов, поклонники стали строить гипотезы, касающиеся произошедшего. Так, некоторые из них утверждали, что Людмила Поргина находилась в состоянии алкогольного опьянения, и именно из-за этого не справилась с управлением. Однако сама артистка категорически отрицала подобные обвинения.

«Представьте себе, 12 лет бороться за жизнь человека, напиться, сесть и убить всех четверых, и себя тоже? И ради чего это? У меня длинный день. Утром я забила багажник вином, водкой, шампанским, виски, чтобы привезти в ресторан для поминок. Все разбилось, мы не знаю, сколько лежали. Машина несколько раз перевернулась и легла набок. Вся шуба в крови, водке, вине, виски. Мы надышались, были все мокрые", - ответила тогда Поргина на обвинения.

4. СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

В сентября 2017-го Николаю Караченцову был поставлен смертельный диагноз - раковая опухоль в левом легком. Опухоль была неоперабельной, но супруга актера практически сразу заявила, что они не собираются сдаваться и будут бороться с недугом.

"У Коли обнаружили злокачественное образование. В феврале у нас было подозрение на рак, мы летали в Германию, где нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она не операбельная. Но мы надеемся на лучшее", — рассказывала тогда супруга актера.

Последний год Николай Петрович регулярно проходит медицинские обследования в России и за рубежом. Людмила Поргина подтверждала, что они готовы прибегнуть к любым мерам, лишь бы продлить Караченцову жизнь.

Летом 2018 года Людмила Поргина сообщала, что лечение в Израиле и Подмосковье пошло Караченцову на пользу, а размер опухоли уменьшился. И вот, когда поклонники были готовы праздновать победу на болезнью, появились новые тревожные сообщения о госпитализации артиста.

Как оказалось, у Николая Петровича диагностировали двустороннее воспаление легких. Жена Караченцова не стала отрицать, что бороться с двумя болезнями одновременно очень сложно и затратно.

"У него сильная слабость, ему капают большое количество антибиотиков. Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто.

5. ОТКАЗ ПОЧЕК

В последние дни жизни у Караченцова отказали почки. Несмотря ни на что, он не собирался отмечать день рождения, пусть в больничных стенах, но в кругу родных и близких ему людей. Однако за день до важного праздника артист скончался.

В памяти миллионов фанатов Николай Петрович останется бойцом, который долго и упорно боролся с разнообразными недугами, и своим примером доказывал, что через любые испытания можно пройти с достоинством.

Николай Караченцов скончался в Москве 26 октября. Он не дожил один день до своего 74-летия. Актера похоронили в Москве 29 октября.