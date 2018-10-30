Под Славянском расстреляли шесть человек [ Редактировать ]
В районе Славянска Донецкой области неизвестные открыли огонь по группе лесорубов.
Инцидент произошел вечером 27 октября, шестерых пострадавших госпитализировали, сообщает УНН 30 октября со ссылкой на пресс-службу Славянского отдела полиции.
Местный сайт 6262.com.ua уточняет, что раненые находятся в хирургическом отделении больницы города с огнестрельными ранениями.
Сообщается, что неизвестные люди подошли к ним с требованием прекратить порубку. Эти же люди начали стрелять по ногам лесорубов.
"Помимо того, что в лесорубов стреляли, был подожжен автомобиль, на котором они приехали", - говорится в сообщении.
Несколькими днями ранее в Днепре расстреляли троллейбусы с пассажирами и маршрутку.
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