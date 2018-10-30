У Німеччині колишній медбрат зізнався у вбивстві пацієнтів [ Редактировать ]
Моторошне зізнання. У Німеччині колишній медбрат на суді визнав, що вбив більше ста пацієнтів. Нільс Хьогель вводив хворим смертельні дози ліків, а потім намагався їх реанімувати.
Таким чином хотів привернути до себе увагу колег і отримати визнання.
Процес, що сьогодні розпочався, для Хьогеля - вже третій. Раніше його визнали винним у вбивстві шістьох людей і засудили до довічного ув'язнення.
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