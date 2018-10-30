Селяни проти дорожників. На Волині люди обурилися ремонтом траси, на який чекали десятки років. Асфальт шляховики кладуть просто в калюжі. Місцеві без зусиль здирають його руками та змушують дорожників переробляти. Усі подробиці в нашому матеріалі.

"Ото. Ото європейська технологія по асфальту. Зараз я руками підійму весь той асфальт. Бачите. Все ворушиться, все в болоті".

Це центральна дорога у селі Поромів. Її ще ніколи не лагодили. Через вибоїни неможливо було їздити, тож громада вирішила власним коштом відремонтувати шлях. Коли техніка стала до роботи - селяни вжахнулися.

"Диви. Ото там так смоли налили багато. Бачите. Ото в болоті, Бачите. Бач болото виглядає".

Новенький шар асфальту люди знімають руками. Це тому, кажуть, що шляховики клали його в калюжі та багнюку.

"Оце він так гарно зараз буде лягати просто в баюру".

Люди впевнені - дорогу ремонтують неякісно. Економлять на матеріалах: шар асфальту - надто тонкий, а технології його укладання не дотримуються.

"По проекту має бути 4 см щебінки і пролита бітумом, а тоді вже асфальт".

Ремонт селяни зупинили. Оглянути якість полотна викликали чиновників з технагляду. Ті кажуть, підрядник мав би попередити про початок робіт. Та цього не зробив. Тож, проводитимуть експертизу.

"Коли лабораторія буде вирізати, тоді буде видно чи воно клалося на грязне чи ні. Коли є старий асфальт і на ньому є пилюка, грязюка, і кладуть новий, там лишається ця прослойка. Зціплення нового зі старим не буде", - говорить Віктор Кордонець, представник департаменту регіонального розвитку Волинської ОДА.

Дорогу у Поромові ремонтує тернопільська фірма. З нею сільрада уклала договір. Загальна вартість робіт - понад мільйон триста тисяч гривень. І це за півкілометра шляху.

"В калюжі ми його не клали. Це було багато бітуму, получається, так, що попадав бітум в ямки і получалося шо там була калюжа. Ми дали саму нижчу ціну. Кошторис складений по цінах 15-го року. Жоден підрядник не хотів братися", - говорить Андрій Гладських, керівник будівельної компанії.

У селі вже встигли заасфальтували третину полотна. Дорожникам перерахували 30 відсотків від суми. Але таку роботу приймати сільрада не буде.

"В нас в договорі ми чітко все прописали, якщо нас не влаштовує якість, терміни виконання чи будь що стосується дороги ми розірвемо. Що би вони зробили чи не зробили ми її не приймаємо, і вони нам повертають навіть той наш завдаток", - говорить Євген Недищук, сільський голова Поромів.

Заасфальтувати увесь шлях планують найближчим часом. Зауваження людей підрядник обіцяє врахувати, а недоліки - виправити.