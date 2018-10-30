Українська армія потребує збільшення фінансування - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Врегулювати ситуацію на Сході України допоможе Воєнний кабінет.Про це сьогодні заявила Юлія Тимошенко. Нардеп стверджує - кабінет мають очолити вихідці з Донбасу. Склад оголосять найближчим часом, але на повну міць він запрацює лише після виборів президента.
Також Тимошенко впевнена: українська армія потребує збільшення фінансування, зокрема це стосується закупівлі новітньої зброї та підвищення зарплат армійцям.
"Щорічно всі країни НАТО на систему безпеки та оборони витрачають біля трильйона доларів, ви уявіть цей масштаб військової потужності. Росія – країна-агресор витрачає всього 66 млрд доларів, але Україна, яка веде виснажливу війну, яка стоїть проти країни-агресора з бюджетом військовим в 66 млрд доларів витрачає по сьогоднішньому курсу долар-гривня трохи більше 2х млрд доларів на рік", - говорить Юлія Тимошенко, лідер фракції "Батьківщина".
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