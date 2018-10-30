У Лисичанську шахтарі вже 12 днів під землею. Вони оголосили безстрокове чергування в забої. У місті не працюють чотири шахти, гірники перекрили дороги та вийшли на акцію протесту в центрі міста. Вимагають зарплату за чотири місяці. Підтримує протестувальників Сергій Каплін, нардеп разом із ними чергує в копальні. Шахтарі утворили Всеукраїнський страйковий комітет, кажуть - не припинять протест, доки не отримають гроші.

"Мы объединим все трудовые коллективы по всей стране - западная украина, восточная украина, юг украины. Мы готовы здесь 31-го декабря поставить елку, но мы добьемся, мы обязательно добьемся, чтобы из этого подземного штаба глубиной 575 метров проросла надежда для простых шахтеров и других простых украинцев, что мы получим нашу нашу независимую энергетику в нашей независимой стране, нашей Украине", - заявив Сергій Каплін, лідер Соціал-демократичної партії.

Підтримали шахтарські страйки і в "Опозиційному блоці". Лідер партії Юрій Бойко заявив, що політсила вже підготувала пропозиції щодо проведення виїзного засідання Кабміну на сході. За його словами, уряд має на власні очі побачити, як живуть гірники в Лисичанську.

"Люди просто страйкують за своє. Вони спустились в шахту, видобули вугілля, видали його не гора. З вугілля виробили електроенергію, розрахувались споживачі, а їм гроші не повернули. Це повний безлад, і вони готові до масових акцій, і я відверто скажу, що ми будем їх підтримувати. Ми будемо наполягати, щоб уряд провів позачергове засідання у нас в області. Якщо уряд побаче своїми очима, що нема енергетики, стоїть промисловість, забрали всі таможні, немає нарахування щоб поповнювати місцеві бюджети, треба з цим щось робити", - говорить Юрій Бойко, лідер "Опозиційного блоку".