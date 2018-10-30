Протести шахтарів: "Опозиційний блок" наполягає на позачерговому засіданні уряду у Лисичанську [ Редактировать ]
У Лисичанську шахтарі вже 12 днів під землею. Вони оголосили безстрокове чергування в забої. У місті не працюють чотири шахти, гірники перекрили дороги та вийшли на акцію протесту в центрі міста. Вимагають зарплату за чотири місяці. Підтримує протестувальників Сергій Каплін, нардеп разом із ними чергує в копальні. Шахтарі утворили Всеукраїнський страйковий комітет, кажуть - не припинять протест, доки не отримають гроші.
"Мы объединим все трудовые коллективы по всей стране - западная украина, восточная украина, юг украины. Мы готовы здесь 31-го декабря поставить елку, но мы добьемся, мы обязательно добьемся, чтобы из этого подземного штаба глубиной 575 метров проросла надежда для простых шахтеров и других простых украинцев, что мы получим нашу нашу независимую энергетику в нашей независимой стране, нашей Украине", - заявив Сергій Каплін, лідер Соціал-демократичної партії.
Підтримали шахтарські страйки і в "Опозиційному блоці". Лідер партії Юрій Бойко заявив, що політсила вже підготувала пропозиції щодо проведення виїзного засідання Кабміну на сході. За його словами, уряд має на власні очі побачити, як живуть гірники в Лисичанську.
"Люди просто страйкують за своє. Вони спустились в шахту, видобули вугілля, видали його не гора. З вугілля виробили електроенергію, розрахувались споживачі, а їм гроші не повернули. Це повний безлад, і вони готові до масових акцій, і я відверто скажу, що ми будем їх підтримувати. Ми будемо наполягати, щоб уряд провів позачергове засідання у нас в області. Якщо уряд побаче своїми очима, що нема енергетики, стоїть промисловість, забрали всі таможні, немає нарахування щоб поповнювати місцеві бюджети, треба з цим щось робити", - говорить Юрій Бойко, лідер "Опозиційного блоку".
по теме
Юрій Бойко відкрив нові депутатські приймальні у Лубнах та Кременчузі
Чи є наразі "горезвісний" соціальний захист, і чого коштує сплата "золотих" комунальних послуг? Про все це розказали сьогодні лідеру "Опозиційного блоку" жителі Лубнів та Кременчука. В цих містах відкрилися депутатські приймальні Юрія Бойка
У Лисичанську гірники зупинили роботу шахт та закликають владу виплатити усі борги шахтарям - Сергій Каплін
Одинадцятий день під землею - на глибині 600 метрів, гірники Лисичанська створили оперативний штаб та вимагають повернути борги і змінити керівництво шахт
Сергій Каплін та гірники шахти "Капустіна" заявили про припинення роботи шахт Лисичанська та перекриття доріг державного значення у разі не виплати зарплат
Повернути борги та змінити керівництво шахт у Лисичанську. Такі вимоги висунули місцеві гірники. Вони страйкують вже десятий день. На глибині у 600 метрів, шахтарі створили оперативний штаб. Вони погрожують припинити роботу всіх шахт у Лисичанську та перекрити майже всі дороги на Луганщині
Сергій Каплін разом із гірниками шахти "Капустіна" продовжує боротися за виплату зарплати шахтарям
Понад тиждень шахтарі Луганської області мітингують просто в копальнях. У такий спосіб люди вимушені добиватися виплати зарплат. Дехто не бачив зароблених грошей три роки. За час небезпечної акції двох людей вже доправили до лікарні. А сьогодні в шахті імені Капустіна стався обвал породи
Аграрні рейдери будуть відповідати перед законом - Юрій Бойко
Рейдерські захоплення майже щодня. Це реальність українських аграріїв. Під загрозою вже навіть просто врожаї - зерно можуть украсти просто з поля. Більшість агропідприємців кажуть, що саме рейдери - їхня найбільша загроза
"Опозиційний блок" вимагає кримінального покарання за рейдерські захоплення в агросфері - Юрій Бойко
В Україні набирають обертів рейдерські захоплення. За рік зафіксували півтисячі атак на приватну власність. Серед постраждалих і вітчизняні аграрії. Подробиці чергового нападу розкажуть наші кореспонденти