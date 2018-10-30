Вилами по воді писаний. У Британії презентували бюджет країни на наступний рік. Чому цей головний кошторис може взагалі не знадобитися і що заважає Британії на шляху до процвітання - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

Яскраве майбутнє і кінець економії. Британський бюджет на 2019 рік - найоптимістичніший за останнє десятиліття. Але є одне "але". Цей кошторис актуальний лише у випадку, якщо Лондон домовиться з Брюсселем про прийнятні умови розлучення. Всі плани міністра фінансів зберігаються ось у цьому червоному портфелі. Традиційно, його презентація відбулася на ганку Даунінг-стріт,11 - по сусідству з офісом прем'єр-міністра. А далі - повідомлення деталей в парламенті. Ось де й стало відомо, що міністерству довелося готувати й план "Б". Адже невідомо, чим закінчаться перемовини по "Брекзиту".

"Ставки зараз високі, як ніколи. Якщо нам вдасться домовитися, то ми не лише зможемо захистити британські робочі місця і добробут, але й отримаємо подвійні дивіденди. Ми впевнені, що матимемо добру угоду з ЄС, але не зазнаємося, а будемо готові до будь-яких можливих сценаріїв", - заявив Філіп Геммонд, міністр фінансів Великої Британії.

Міністерство вже відклало на чорний день 4 з половиною мільярди фунтів. Це якщо "Брекзит" піде геть погано. І тоді, звісно, цей бюджет можна одразу викинути на смітник. Бо вихід з Євросоюзу без домовленостей - однозначно нічого доброго не віщує. Тоді головний кошторис треба буде терміново переписувати, залежно від того, наскільки погано розійдуться з Брюсселем. Водночас цей бюджет - додатковий стимул досягти угоди з ЄС. Адже в цьому випадку з'являться додаткові гроші, які можна буде перенаправити на галузі, які найбільше потребують допомоги: медицину та освіту.