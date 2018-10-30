Дослідницька платформа PinchukArtCentre представила виставку українських митців "Свій простір". 22 учасники проекту намагалися визначити місце жінки-художниці в чоловічому світі і в сучасному українському суспільстві. Інсталяції сучасних художниць представлені поряд з полотнами Катерини Білокур та Марії Приймаченко. Експозиція складається з трьох розділів.

"Мы для себя выбрали раздела: телесный, чувственный, скрытый, политический. Если говорить о жанрах, то здесь очень много. Это и кино, и живопись, и копии плакатов", - розповідає Тетяна Кочубінська, куратор виставки "Свій простір"

"Чому я включена в цю виставку? Напевно робота з важкими матеріалами руйнує стереотипи про жінку", - говорить Жанна Кадирова, художниця, учасниця виставки.