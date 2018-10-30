Станция Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" экстренно закрыта закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

Также закрыты пересадочные пути, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" вечером 30 октября в Facebook.

"Станция "Льва Толстого" + пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

ОБНОВЛЕНО 21.30: Станцию "Льва Толстого" и пересадку открыли для пассажиров.

"Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в пресс-службе КП.

Станция "Площадь Льва Толстого" находится на так называемой "синей" ветке метро, которая накануне остановилась из-за поломки поезда.