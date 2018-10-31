Что ждет вас сегодня, 31 октября, и к каким изменениям готовиться - читайте в нашем гороскопе.

Овен

Гороскоп на 31 октября для Овнов говорит, что в этот день ваша коммуникабельность будет на достаточно высоком уровне. Удастся договориться о чем угодно с партнерами.

Не торопитесь подписывать важные соглашения, внимательно все перечитайте и посоветуйтесь с профессионалами.

Телец

Звезды говорят Тельцам, что 31 октября появится шанс заняться чем-то, что принесет дополнительный доход. Внимательно следите за тем, что вам говорят, чтобы не возникало недопониманий.

Вечером займитесь чем-то, что позволяет вам расслабиться, например, приготовьте вкусный пирог.

Близнецы

Гороскоп на 30 октября для Близнецов говорит, что в этот день вы будете хозяином любого положения. Как провернете дела утром, так и проживете весь день. Хорошее время для экспериментов и чего-то нового.

Не стесняйтесь записаться на современную хореографию, если до этого никогда не танцевали.

Рак

Звезды говорят Ракам, что 31 октября можете смело отправляться в дальние поездки и в гости к друзьям в других городах. Не рассказывайте о своих планах другим раньше времени, чтобы никто не сглазил ваш успех.

Не лучшее время для народной медицины, только усложните состояние здоровья.

Лев

Астрологический прогноз для Львов на 31 октября говорит, что в этот день удача будет следовать за вами по пятам. Без сомнений беритесь за самые спорные проекты, звезды помогут вам и вознаградят за настойчивость.

Вечером займитесь физическими нагрузками, это укрепит мышцы и позволит расслабиться.

Дева

Звезды на 31 октября говорят Девам, что в этот день удастся завести знакомство с важными людьми, которые в будущем смогут вам во многом помочь.

Постарайтесь быть естественными в общении и не надевайте защитную маску. Стоит уделять больше внимания второй половинке.

Весы

Гороскоп для Весов на 31 октября говорит, что домашние хлопоты изрядно вымотают вас, но не волнуйтесь, вскоре эти тяжелые дни закончатся. Постарайтесь делать только ту работу, которая имеет смысл.

Конфликт с коллегами позволит вам почувствовать себя "на коне", но ваши аргументы должны быть убедительны.

Скорпион

Луна на 31 октября для Скорпионов говорит, что в этот день может возникнуть необходимость неожиданных трат. Не спешите транжирить, внимательно перечитайте список необходимых покупок, ведь некоторые пункты в нем - вовсе необязательны.

Не лучший день, чтобы заводить романтическое знакомство.

Стрелец

Зодиак говорит Стрельцам, что 31 октября нельзя действовать под эмоциями. Постарайтесь, чтобы все принятые вами решения были такими, о которых не придется жалеть.

Хороший день для проведения воспитательных работ. Ваше ораторское искусство будет оценено по достоинству.

Козерог

Гороскоп для Козерогов говорит, что 31 октября многих представителей знака будет ожидать умопомрачительное знакомство, которое закончится романтическими отношениями.

В рабочих вопросах не спешите быть категоричными, это может привести к мелким ошибкам, которые придется исправлять.

Водолей

Гороскоп для Водолеев на 31 октября говорит, что в этот день можете узнать информацию, которая пошатнет ваши отношения с окружающими людьми.

Постарайтесь не доминировать над коллегами, покажите пример хорошей коллективной работы. Не лучший день для дальних поездок.

Рыбы

Астропрогноз на 31 октября для Рыб говорит, что в этот день вы можете видеть вещие сны, которые стоит истолковывать наоборот. День идеально подходит для спортивных тренировок и здорового питания.

Лучше отложите финансовые операции, вряд ли они будут успешны.

Подобный гороскоп, связывавший астрономические периоды и религию, был и у древних египтян.