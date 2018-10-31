Конфликт в Азовском море: в США выдвинули обвинения России [ Редактировать ]
Корабли ВМФ России в Азовском море
Агрессивные действия России в Азовском море подрывают международное право, а также нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом заявил во время заседания СБ ООН заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн.
"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, и подрывают международное право", - подчеркнул американский дипломат.
По его словам, это мешает как процессу переговоров в нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.
25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся.
Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.
Действия России в Азовском море по задержке судов из портов Бердянска и Мариуполя нанесли Украине ущерб на более чем миллиард гривен.
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