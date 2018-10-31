Під Авдієвкою ситуація залишається напруженною [ Редактировать ]
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону та на найбільш зухвалі атаки відповідать адекватно. З передової матеріал Геннадія Вівденка.
Увесь ранок вівторка з того боку окупанти б'ють із кулеметів. Кожні 5-10 хвилин. Боєць Євген родом з Лисичанська - розповідає про деталі вчорашнього бою.
"Буквально вчера мы сменились с поста и били прострели. Нам пришлось обнулиться, навприсяки потому как рекошети и так далее. Щас работают крупним калибром", - розповідає Євген, боєць ЗСУ.
Після нетривалого затишшя в районі Авдіївської промзони, вже другий тиждень тут безперервні бої.
Ситуація під Авдіівкою ускладнилася, противник веде себе агресивно. Наші бійці це пов'язують із ротацією, яка відбулася в рядах окупантів. Доводиться відповідати.
Відповідати довелося напередодні. Поки що з ранку наказу нашого командування "на вогонь" немає. Бійці в траншеях жартують: спалах ворожої агресії на цій ділянці пов'язаний з тим, що нові російські найманці приїхали прозвітувати перед своїм кремлівським керівництвом.
"Прицельно бьют по бойницам. видно как попадают. У них свежая ротация, а раньше не кричали, а теперь кричат "шо ви там позатихали, укропи?". Слова матом, но ми ж не отвечаем. Ми не отвечаем, но дают команду - насипаем им нормально", - говорить Олег, боєць ЗСУ.
Противник зараз агресивно перешкоджає спорудженню наших фортифікацій - бліндажів та окопів. З гранатометів. Здебільшого вогонь веде з боку окупованої Ясинуватої.
"Грубо говоря, пролетало над головой, но продолжали заниматься своим делом. Не было приказа. Ну и свои позиция, такая была простая нечем было и ответить. Прикривали нас по бокам, ну а ми занимались своим делом. По три прострела одиночних, чтобы предотвратить подкрадывание", - говорить Дмитрий, боєць ЗСУ.
Після ранкового чергування на передовій у районі ясинуватської авторозв'язки - харків'яни Олег та Дмитро вирушають укріплювати наш бліндаж. Російські окупанти посилюють обстріли з гранатометів.
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