Вже другий тиждень тут безперервні бої

Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону та на найбільш зухвалі атаки відповідать адекватно. З передової матеріал Геннадія Вівденка.

Увесь ранок вівторка з того боку окупанти б'ють із кулеметів. Кожні 5-10 хвилин. Боєць Євген родом з Лисичанська - розповідає про деталі вчорашнього бою.

"Буквально вчера мы сменились с поста и били прострели. Нам пришлось обнулиться, навприсяки потому как рекошети и так далее. Щас работают крупним калибром", - розповідає Євген, боєць ЗСУ.

Після нетривалого затишшя в районі Авдіївської промзони, вже другий тиждень тут безперервні бої.

Ситуація під Авдіівкою ускладнилася, противник веде себе агресивно. Наші бійці це пов'язують із ротацією, яка відбулася в рядах окупантів. Доводиться відповідати.

Відповідати довелося напередодні. Поки що з ранку наказу нашого командування "на вогонь" немає. Бійці в траншеях жартують: спалах ворожої агресії на цій ділянці пов'язаний з тим, що нові російські найманці приїхали прозвітувати перед своїм кремлівським керівництвом.

"Прицельно бьют по бойницам. видно как попадают. У них свежая ротация, а раньше не кричали, а теперь кричат "шо ви там позатихали, укропи?". Слова матом, но ми ж не отвечаем. Ми не отвечаем, но дают команду - насипаем им нормально", - говорить Олег, боєць ЗСУ.

Противник зараз агресивно перешкоджає спорудженню наших фортифікацій - бліндажів та окопів. З гранатометів. Здебільшого вогонь веде з боку окупованої Ясинуватої.

"Грубо говоря, пролетало над головой, но продолжали заниматься своим делом. Не было приказа. Ну и свои позиция, такая была простая нечем было и ответить. Прикривали нас по бокам, ну а ми занимались своим делом. По три прострела одиночних, чтобы предотвратить подкрадывание", - говорить Дмитрий, боєць ЗСУ.

Після ранкового чергування на передовій у районі ясинуватської авторозв'язки - харків'яни Олег та Дмитро вирушають укріплювати наш бліндаж. Російські окупанти посилюють обстріли з гранатометів.